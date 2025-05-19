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Перспективный хавбек Барселоны рассказал, когда он вернется на поле
Молодой футболист продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы
Фото - FC Barcelona
Перспективный полузащитник "Барселоны" Марк Берналь рассказал, когда он сможет вернуться на футбольное поле.
"Надеюсь, что я буду готов вернуться на поле примерно в августе этого года", — приводит слова 17-летнего воспитанника Ла Масии журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что в матче 3-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (1:2) Марк Берналь получил разрыв крестообразных связок левого колена, так что после этого он был вынужден перенести операцию. Сейчас он восстанавливается от травмы и уже приступил к индивидуальным тренировкам на траве.
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В текущем сезоне 17-летний Марк Берналь успел принять участие в трех матчах за "Барселону".
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