Президент Барселоны рассказал о списке тренеров, которых клуб рассматривал перед назначением Флика

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о процессе поиска нового главного тренера в прошлом году, который завершился приглашением Ханси Флика.

По словам босса каталонцев, клуб рассматривал несколько известных специалистов, прежде чем остановиться на немецком тренере.

"Я всегда был сторонником нидерландского стиля Йохана Кройфа, но также общался с Ральфом Рангником. Мы обсуждали кандидатуры Тухеля, Нагельсманна, Клоппа, Флика - и пришли к выводу, что именно Ханси лучше всего соответствует нашему профилю. Поездка Деку и Кркича окончательно все решила.

Другие тренеры также имели знания, но кто-то не был клубным наставником, другие не умели работать со звездами. А Флик отвечает всем этим требованиям. Он хорош во всем", - сказал Лапорта.