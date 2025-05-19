Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы имеем право на судебные действия в соответствии с законом". Валенсия опубликовала заявление по документальному фильму о Винисиусе
Клуб требует исправлений в документальном фильме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" выступила с официальным заявлением относительно документального фильма о вингере мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.
Клуб возмущен из-за, по их мнению, несправедливого и сфальсифицированного изображения событий, произошедших на стадионе "Месталья".
"Из-за несправедливости и фальсификаций, совершенных в отношении болельщиков "Валенсии", от имени клуба мы письменно потребовали от продюсерской компании немедленного исправления того, что произошло на "Месталье" и что не соответствует действительности.
Правда и уважение к нашим болельщикам должны преобладать. "Валенсия" оставляет за собой право на судебные действия в соответствии с законом", - говорится в заявлении команды.
Добавим, что в фильме есть эпизод, где выкрики "tonto" (дурак), которые звучали с трибун "Месталья", в субтитрах заменены на "mono" (обезьяна) - слово, которое в данном контексте является расистским.
Популярное сейчас
- Один из лидеров Шахтера выразил желание покинуть клуб
- Ракицкий прокомментировал вылет Черноморца в Первую лигу
- "Заставить Динамо сыграть вничью, победы над легендарными украинскими тренерами": Ашур написал итоговый пост о работе в Полесье
- Эспаньол – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2025
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
Комментарии 2