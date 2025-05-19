"Мы имеем право на судебные действия в соответствии с законом". Валенсия опубликовала заявление по документальному фильму о Винисиусе

"Валенсия" выступила с официальным заявлением относительно документального фильма о вингере мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Клуб возмущен из-за, по их мнению, несправедливого и сфальсифицированного изображения событий, произошедших на стадионе "Месталья".

"Из-за несправедливости и фальсификаций, совершенных в отношении болельщиков "Валенсии", от имени клуба мы письменно потребовали от продюсерской компании немедленного исправления того, что произошло на "Месталье" и что не соответствует действительности.

Правда и уважение к нашим болельщикам должны преобладать. "Валенсия" оставляет за собой право на судебные действия в соответствии с законом", - говорится в заявлении команды.