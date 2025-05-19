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"Мы имеем право на судебные действия в соответствии с законом". Валенсия опубликовала заявление по документальному фильму о Винисиусе

Испания

Клуб требует исправлений в документальном фильме

"Мы имеем право на судебные действия в соответствии с законом". Валенсия опубликовала заявление по документальному фильму о Винисиусе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" выступила с официальным заявлением относительно документального фильма о вингере мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Клуб возмущен из-за, по их мнению, несправедливого и сфальсифицированного изображения событий, произошедших на стадионе "Месталья".

"Из-за несправедливости и фальсификаций, совершенных в отношении болельщиков "Валенсии", от имени клуба мы письменно потребовали от продюсерской компании немедленного исправления того, что произошло на "Месталье" и что не соответствует действительности.

Правда и уважение к нашим болельщикам должны преобладать. "Валенсия" оставляет за собой право на судебные действия в соответствии с законом", - говорится в заявлении команды.

Добавим, что в фильме есть эпизод, где выкрики "tonto" (дурак), которые звучали с трибун "Месталья", в субтитрах заменены на "mono" (обезьяна) - слово, которое в данном контексте является расистским.

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Винисиус Жуниор Валенсия
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Источник:
valencia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
19.05.2025 в 17:08
Это просто возмутительно. Какая наглость. Вставлять вместо слова дурак слово обезьяна. Иск в суд немедля!
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2
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Комментарии 2
avatar
Barcelinius (earthman)
19.05.2025 в 17:08
Это просто возмутительно. Какая наглость. Вставлять вместо слова дурак слово обезьяна. Иск в суд немедля!
Ответить
2
0
MАGА KІNG
19.05.2025 в 17:15
Ответить
1
0

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