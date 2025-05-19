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Барселона может подписать вратаря, которым интересуется Манчестер Юнайтед и клубы Саудовской Аравии

Испания

Недавно голкипер намекнул на то, что он собирается сменить команду

Барселона может подписать вратаря, которым интересуется Манчестер Юнайтед и клубы Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" может подписать вратаря, которым интересуется "Манчестер Юнайтед" и клубы Саудовской Аравии.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский гранд собирается летом усилить состав команды, а одной из целей руководства клуба является подписание нового голкипера, если Войцех Щенсный не продлит контракт. Ожидается, что Марк-Андре тер Штеген в следующем сезоне будет основным вратарем, впрочем, в качестве альтернативы также рассматривается Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы", который стремится в ближайшее трансферное окно покинуть Бирмингем.

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В этом сезоне Эмилиано Мартинес провел 15 "сухих" матчей в 52 поединках за "Астон Виллу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Эмилиано Мартинес
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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