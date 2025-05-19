"Барселона" может подписать вратаря, которым интересуется "Манчестер Юнайтед" и клубы Саудовской Аравии.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский гранд собирается летом усилить состав команды, а одной из целей руководства клуба является подписание нового голкипера, если Войцех Щенсный не продлит контракт. Ожидается, что Марк-Андре тер Штеген в следующем сезоне будет основным вратарем, впрочем, в качестве альтернативы также рассматривается Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы", который стремится в ближайшее трансферное окно покинуть Бирмингем.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Эмилиано Мартинес провел 15 "сухих" матчей в 52 поединках за "Астон Виллу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.