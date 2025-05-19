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Барселона может подписать вратаря, которым интересуется Манчестер Юнайтед и клубы Саудовской Аравии
Недавно голкипер намекнул на то, что он собирается сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" может подписать вратаря, которым интересуется "Манчестер Юнайтед" и клубы Саудовской Аравии.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский гранд собирается летом усилить состав команды, а одной из целей руководства клуба является подписание нового голкипера, если Войцех Щенсный не продлит контракт. Ожидается, что Марк-Андре тер Штеген в следующем сезоне будет основным вратарем, впрочем, в качестве альтернативы также рассматривается Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы", который стремится в ближайшее трансферное окно покинуть Бирмингем.
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В этом сезоне Эмилиано Мартинес провел 15 "сухих" матчей в 52 поединках за "Астон Виллу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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