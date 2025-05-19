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Беллингем - о Мбаппе: Очень хорошо, что он в Реале, и надеюсь, что надолго
Джуд рад присоединению Мбаппе к Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine
Джуд Беллингем, полузащитник "Реала", высказался о своем одноклубнике - нападающем Килиане Мбаппе.
"Мбаппе - невероятный, очень хороший игрок и замечательный человек. Очень хорошо, что он в "Реале", и надеюсь, что надолго", - заявил Беллингем.
Добавим, что Мбаппе в текущем сезоне забил 40 голов и отдал 4 результативные передачи в 54 матчах за "Реал".
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Источник:Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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