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Реал договорился с защитником Бенфики о контракте

Испания

Но переговоры с португальским клубом еще продолжаются

Реал договорился с защитником Бенфики о контракте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" договорился с левым защитником португальской "Бенфики" Альваро Каррерасом об условиях личного контракта. Об этом сообщил журналист Рамон Альварес де Мон.

Однако, между клубами соглашения по трансферу игрока пока нет. "Сливочные" сейчас пытаются договориться о снижении трансферной стоимости футболиста

Альваро в текущем сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

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Источник:
Ramon_AlvarezMM
Опубликовал: Екатерина Власова
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