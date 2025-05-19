Реал договорился с защитником Бенфики о контракте

Мадридский "Реал" договорился с левым защитником португальской "Бенфики" Альваро Каррерасом об условиях личного контракта. Об этом сообщил журналист Рамон Альварес де Мон.

Однако, между клубами соглашения по трансферу игрока пока нет. "Сливочные" сейчас пытаются договориться о снижении трансферной стоимости футболиста

Альваро в текущем сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.