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Флик и Барселона близки к новому соглашению. Известны строки потенциальной пролонгации
Фанаты клуба будут в восторге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нынешний сезон вот-вот подходит к финалу. Контракт Флика с "Барселоной" истекает летом этого года, а официального объявления о пролонгировании соглашения от сторон до сих пор не было.
Фабрицио Романо отмечает, что тренер и клуб уже достигли согласия, договорившись о продолжении сотрудничества еще на два года - до июля 2027 года. Официально должны анонсировать новость уже на этой неделе.
В первый сезон управления немецкого специалиста команда завоевала три внутренних трофея и достигла стадии полуфинала Лиги чемпионов, проявив яркую игру в течение всего сезона.
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