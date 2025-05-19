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Флик и Барселона близки к новому соглашению. Известны строки потенциальной пролонгации

Испания

Фанаты клуба будут в восторге

Флик и Барселона близки к новому соглашению. Известны строки потенциальной пролонгации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нынешний сезон вот-вот подходит к финалу. Контракт Флика с "Барселоной" истекает летом этого года, а официального объявления о пролонгировании соглашения от сторон до сих пор не было.

Фабрицио Романо отмечает, что тренер и клуб уже достигли согласия, договорившись о продолжении сотрудничества еще на два года - до июля 2027 года. Официально должны анонсировать новость уже на этой неделе.

В первый сезон управления немецкого специалиста команда завоевала три внутренних трофея и достигла стадии полуфинала Лиги чемпионов, проявив яркую игру в течение всего сезона.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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