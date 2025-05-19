Флик и Барселона близки к новому соглашению. Известны строки потенциальной пролонгации

Нынешний сезон вот-вот подходит к финалу. Контракт Флика с "Барселоной" истекает летом этого года, а официального объявления о пролонгировании соглашения от сторон до сих пор не было.

Фабрицио Романо отмечает, что тренер и клуб уже достигли согласия, договорившись о продолжении сотрудничества еще на два года - до июля 2027 года. Официально должны анонсировать новость уже на этой неделе.

В первый сезон управления немецкого специалиста команда завоевала три внутренних трофея и достигла стадии полуфинала Лиги чемпионов, проявив яркую игру в течение всего сезона.