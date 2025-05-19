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Вильярреал хочет арендовать вингера Манчестер Юнайтед

Испания

Антони летом может вновь сменить команду

Вильярреал хочет арендовать вингера Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вильярреал" рассматривает возможность аренды бразильского вингера "Манчестер Юнайтед" Антони на следующий футбольный сезон. Об этом сообщает издание El Nacional.

Главный тренер испанского клуба Марселино Гарсия Тораль видит в Антони игрока, который способен усилить команду. "Манчестер Юнайтед", со своей стороны, готов взять на себя часть заработной платы 25-летнего бразильца.

Антони сейчас выступает за "Реал Бетис" на правах аренды, футболист вернется в "МЮ" уже 30 июня 2025 года.

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Вильярреал Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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