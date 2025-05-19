Вильярреал хочет арендовать вингера Манчестер Юнайтед

"Вильярреал" рассматривает возможность аренды бразильского вингера "Манчестер Юнайтед" Антони на следующий футбольный сезон. Об этом сообщает издание El Nacional.

Главный тренер испанского клуба Марселино Гарсия Тораль видит в Антони игрока, который способен усилить команду. "Манчестер Юнайтед", со своей стороны, готов взять на себя часть заработной платы 25-летнего бразильца.

Антони сейчас выступает за "Реал Бетис" на правах аренды, футболист вернется в "МЮ" уже 30 июня 2025 года.