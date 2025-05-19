Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал хочет арендовать вингера Манчестер Юнайтед
Антони летом может вновь сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" рассматривает возможность аренды бразильского вингера "Манчестер Юнайтед" Антони на следующий футбольный сезон. Об этом сообщает издание El Nacional.
Главный тренер испанского клуба Марселино Гарсия Тораль видит в Антони игрока, который способен усилить команду. "Манчестер Юнайтед", со своей стороны, готов взять на себя часть заработной платы 25-летнего бразильца.
Антони сейчас выступает за "Реал Бетис" на правах аренды, футболист вернется в "МЮ" уже 30 июня 2025 года.
Популярное сейчас
- Шахтер обратил внимание на экс-защитника Динамо - Источник
- Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона
- Ракицкий прокомментировал вылет Черноморца в Первую лигу
- Эспаньол – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2025
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка