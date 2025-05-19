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Хавбек Фиорентины может покинуть клуб в летнее трансферное окно

Испания
Обновлено

Об этом пишет Николо Скира

Хавбек Фиорентины может покинуть клуб в летнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лукас Бельтран, 24-летний аргентинский полузащитник "Фиорентины", может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил Николо Скира.

Контракт игрока с "фиалками" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

Добавим, что Бельтран присоединился к "Фиорентине" летом 2023 года из ФК "Ривер Плейт" за 16,6 млн евро.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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