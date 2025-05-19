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Как и Месси. Ямаль в Барселоне будет носить новый номер
Об этом сообщает Diario Sport
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Уже в следующем сезоне вингер "Барселоны" Ламин Ямал получит 10-й номер в составе каталонского клуба. Об этом сообщает Diario Sport.
Этот номер ранее принадлежал Лионелю Месси, а сейчас его носит Ансу Фати. Однако, будущее 22-летнего футболиста в "Барселоне" остается под вопросом, но чтобы не произошло, 10-й номер будет передан Ямалю.
Добавим, что "Барселона" планирует объявить о подписании с Ламином Ямалом нового пятилетнего контракта с потрясающей клаусулой о выкупе в размере 1 миллиард евро.
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