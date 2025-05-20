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Реал хотел зимой расторгнуть контракт со своим защитником

Испания

Но тот отказался 

Реал хотел зимой расторгнуть контракт со своим защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом "Реал Мадрид" готовится к серьезным изменениям в защитной линии. К команде присоединятся Трент Александер-Арнольд и Дин Хейсен. Мадридцы также ведут активные переговоры по левому защитнику. Их главной целью стал Альваро Каррерас из "Бенфики". Если трансфер состоится, это будет третье подписание для защиты.

Остается непонятным, кто покинет клуб после таких усилений. Пока что единственный очевидный выход – это опытный Лукас Васкес, у которого завершается контракт.

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Но среди потенциальных "жертв" перестройки может оказаться и Давид Алаба. 32-летний австриец до сих пор не смог вернуться на свой высокий уровень после тяжелой травмы колена, из-за которой он пропустил 13 месяцев и лишь в январе вернулся к игре. Его будущее в команде под руководством нового тренера Хаби Алонсо пока туманно. По данным Cadena SER, в январе ему даже предложили досрочное расторжение контракта с выплатой зарплаты до конца года. Однако Алаба отклонил предложение.

Добавим, что в этом сезоне Алаба провел 14 матчей за "Реал" во всех турнирах.

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Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Алексей Полищук
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