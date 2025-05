Экс-игрок Реала и Наполи принял решение повесить бутсы на гвоздь

Нападающий "Марбельи" Хосе Кальехон завершит карьеру по окончании этого сезона.

24 мая состоится прощальный матч 38-летнего футболиста в рамках третьего дивизиона Испании против "Антекеры".



До этого Кальехон выступал за "Реал", "Наполи", "Эспаньол", "Фиорентину" и "Гранаду". Также на счету Хосе 5 матчей в футболке сборной Испании.

Всего за карьеру Кальехон забил 152 гола и отдал 125 результативных передач в 737 играх, завоевав 5 титулов на клубном уровне.

???????????? ???????????????????????????????? | Jose Callejon (38) has announced his retirement from football. ????



Full club career stats: 737 appearances, 152 goals, 125 assists, 5 trophies won. He had a senior career which lasted close to 20 years. ✨ pic.twitter.com/xrDBISCskM