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Экс-игрок Реала и Наполи принял решение повесить бутсы на гвоздь

Испания

Вслед за другим именитым соотечественником

Экс-игрок Реала и Наполи принял решение повесить бутсы на гвоздь

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Марбельи" Хосе Кальехон завершит карьеру по окончании этого сезона.

24 мая состоится прощальный матч 38-летнего футболиста в рамках третьего дивизиона Испании против "Антекеры".

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До этого Кальехон выступал за "Реал", "Наполи", "Эспаньол", "Фиорентину" и "Гранаду". Также на счету Хосе 5 матчей в футболке сборной Испании.

Всего за карьеру Кальехон забил 152 гола и отдал 125 результативных передач в 737 играх, завоевав 5 титулов на клубном уровне.

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Хосе Кальехон Реал (Мадрид) Наполи Марбелья
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Источник:
Marbella
Опубликовал: Александр Бураков
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