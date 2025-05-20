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Экс-игрок Реала и Наполи принял решение повесить бутсы на гвоздь
Вслед за другим именитым соотечественником
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Марбельи" Хосе Кальехон завершит карьеру по окончании этого сезона.
24 мая состоится прощальный матч 38-летнего футболиста в рамках третьего дивизиона Испании против "Антекеры".
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До этого Кальехон выступал за "Реал", "Наполи", "Эспаньол", "Фиорентину" и "Гранаду". Также на счету Хосе 5 матчей в футболке сборной Испании.
Всего за карьеру Кальехон забил 152 гола и отдал 125 результативных передач в 737 играх, завоевав 5 титулов на клубном уровне.
???????????? ???????????????????????????????? | Jose Callejon (38) has announced his retirement from football. ????— EuroFoot (@eurofootcom) May 19, 2025
Full club career stats: 737 appearances, 152 goals, 125 assists, 5 trophies won. He had a senior career which lasted close to 20 years. ✨ pic.twitter.com/xrDBISCskM
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