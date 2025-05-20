  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Барселоны - о подписании Холанда: В жизни нет ничего невозможного

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Барселоны - о подписании Холанда: В жизни нет ничего невозможного

Испания

Мечтают ли в Каталонии о звездном форварде?

Президент Барселоны - о подписании Холанда: В жизни нет ничего невозможного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жуан Лапорта высказался о возможности подписания Эрлинга Холанда.

"В жизни нет ничего невозможного, но сейчас мы о таком не думаем. Я не считаю, что это то, что нам необходимо, тем более, он недавно продлил свой контракт с "Манчестер Сити", — приводит слова Лапорты в интервью для TV3 издание Mundo Deportivo.

Напомним, что действующий контракт Эрлинга Холанда с Манчестер Сити рассчитан до конца июня 2034 года. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом мира.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Эрлинг Холанд забил 30 голов и отдал 4 ассиста в 42 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

Читайте такжеБарселона готова сделать все, что угодно, чтобы подписать Эрлинга Холанда
По теме
yellow-arrow
Два клуба Серии А заинтересованы в подписании талантливого воспитанника Барселоны
yellow-arrow
Экс-игрок Реала и Наполи принял решение повесить бутсы на гвоздь
yellow-arrow
РБ Лейпциг нацелился на подписание талантливого испанского защитника
Жоан Лапорта Барселона Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости