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Президент Барселоны - о подписании Холанда: В жизни нет ничего невозможного
Мечтают ли в Каталонии о звездном форварде?
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жуан Лапорта высказался о возможности подписания Эрлинга Холанда.
"В жизни нет ничего невозможного, но сейчас мы о таком не думаем. Я не считаю, что это то, что нам необходимо, тем более, он недавно продлил свой контракт с "Манчестер Сити", — приводит слова Лапорты в интервью для TV3 издание Mundo Deportivo.
Напомним, что действующий контракт Эрлинга Холанда с Манчестер Сити рассчитан до конца июня 2034 года. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом мира.
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В этом сезоне Эрлинг Холанд забил 30 голов и отдал 4 ассиста в 42 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
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