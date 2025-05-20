Президент Барселоны - о подписании Холанда: В жизни нет ничего невозможного

Президент "Барселоны" Жуан Лапорта высказался о возможности подписания Эрлинга Холанда.

"В жизни нет ничего невозможного, но сейчас мы о таком не думаем. Я не считаю, что это то, что нам необходимо, тем более, он недавно продлил свой контракт с "Манчестер Сити", — приводит слова Лапорты в интервью для TV3 издание Mundo Deportivo.

Напомним, что действующий контракт Эрлинга Холанда с Манчестер Сити рассчитан до конца июня 2034 года. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом мира.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Эрлинг Холанд забил 30 голов и отдал 4 ассиста в 42 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.