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Два клуба Серии А заинтересованы в подписании талантливого воспитанника Барселоны

Испания

Футболист может сменить команду уже летом

Два клуба Серии А заинтересованы в подписании талантливого воспитанника Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Два клуба Серии А заинтересованы в подписании талантливого воспитанника Барселоны

Как сообщил журналист Николо Скира, два неназванных итальянских клуба внимательно наблюдают за 22-летним Пабло Торре из "Барселоны", который не смог закрепиться в основной команде Ганси Флика. Молодой испанец имеет опыт регулярной игровой практики на взрослом уровне, проведя 29 матчей за "Жирону" на правах аренды в сезоне 2023/24.

Также заметим, что на счету Пабло Торре 2 гола и 4 ассиста в 10 официальных матчах за молодежную сборную Испании U-21.

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В этом сезоне Пабло Торре принял участие в 14 матчах за "Барселону", забив 4 гола и отдав 3 ассиста. Популярный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7,5 миллионов евро.

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Серия А Барселона Ла Лига Пабло Торре
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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