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Звездный полузащитник может присоединиться к Реалу после Клубного Чемпионата мира

Испания

Стремятся усилить центр поля

Звездный полузащитник может присоединиться к Реалу после Клубного Чемпионата мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, имя полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса все чаще звучит в стенах "Сантьяго Бернабеу". "Реал" стремится усилить центр поля перед следующим сезоном и считает, что Энцо идеально подходит под стиль игры команды благодаря своим техническим качествам и способности контролировать темп матча.

Лондонский клуб не исключает возможности продажи игрока, если финансовое предложение будет соответствовать вложенным в него инвестициям. Тем временем "Реал" уже работает над первым официальным предложением. Первые контакты между клубами, по информации источников, состоялись в течение последних недель. Однако любая сделка будет возможна только после завершения Клубного чемпионата мира, который пройдет этим летом в США.

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Сам Фернандес пока придерживается традиционной осторожности в комментариях и сосредоточен на текущих выступлениях, но не против оказаться в Мадриде – особенно, если станет ключевым игроком в проекте.

Добавим, что в этом сезоне Энцо Фернандес забил 7 голов и отдал 13 ассистов в 44 матчах за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Клубный чемпионат мира Энцо Фернандес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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