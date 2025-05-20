Президент Барселоны высказался о трансферных планах клуба на лето

Президент "Барселоны" Жуан Лапорта высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

"Этим летом в составе нашей команды будут определенные изменения. Наши соперники тоже будут усиливаться, потому что они увидели, что мы на данный момент являемся лучшей командой. Трансфер Нико Уильямса? Мы очень сильно интересовались и им, и Дани Ольмо во время прошлого летнего трансферного окна, но сейчас, думаю, мы ценим других игроков".