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Президент Барселоны высказался о трансферных планах клуба на лето
В команде будут изменения
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жуан Лапорта высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.
"Этим летом в составе нашей команды будут определенные изменения. Наши соперники тоже будут усиливаться, потому что они увидели, что мы на данный момент являемся лучшей командой. Трансфер Нико Уильямса? Мы очень сильно интересовались и им, и Дани Ольмо во время прошлого летнего трансферного окна, но сейчас, думаю, мы ценим других игроков".
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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что некоторые игроки "Барселоны" выступили против подписания Нико Уильямса из Атлетика в ближайшее трансферное окно.
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