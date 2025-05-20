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Хаби Алонсо хочет вернуть в Реал звездного воспитанника

Испания

Хочет лично поговорить с ним 

Хаби Алонсо хочет вернуть в Реал звездного воспитанника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Calciomercato, Хаби Алонсо выразил желание вернуть аргентинского таланта Нико Паса в "Реал" из "Комо", активировав опцию выкупа, предусмотренную в контракте 20-летнего футболиста.

Нико Пас перешел в "Комо" летом 2024 года за ориентировочную сумму в 6 миллионов евро, однако мадридский клуб сохранил за собой 50% от следующей продажи, а также получил право обратного выкупа игрока: за 8 миллионов евро этим летом или за 9 миллионов летом 2026 года.

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После впечатляющего дебютного сезона под руководством Сеска Фабрегаса, Нико Пас привлек внимание ряда клубов, в частности финалиста Лиги чемпионов "Интера". Поэтому Алонсо хочет как можно быстрее вернуть Паса в Мадрид. Сообщается, что наставник планирует лично пообщаться с игроком и его окружением, чтобы активировать клаусулу выкупа в размере 8 миллионов евро еще до старта Клубного Чемпионата мира, который начнется 15 июня. Встреча между Нико Пасом и представителями "Реала" может состояться уже на этой неделе.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 6 голов и 9 ассистов в 34-х матчах за "Комо" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Интер (Милан) Комо (Италия) Нико Пас
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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