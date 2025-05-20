Президент Барселоны: Исторически сложилось так, что мы должны быть лучшими, чтобы выигрывать титулы

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отказался комментировать действия мадридского "Реала", вместо этого отметив собственную философию клуба.

"Я бы не хотел говорить о "Реал Мадрид". Каждая команда имеет свою стратегию победы. Наша: футбол, футбол и еще раз футбол... Исторически сложилось так, что "Барселона" должна быть лучшей, чтобы выигрывать титулы, и то, что мы видим сейчас, является настоящим примером такого подхода", - сказал Лапорта.