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Президент Барселоны: Исторически сложилось так, что мы должны быть лучшими, чтобы выигрывать титулы

Испания

Лапорта отметил, что каждая команда имеет свою стратегию победы

Президент Барселоны: Исторически сложилось так, что мы должны быть лучшими, чтобы выигрывать титулы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отказался комментировать действия мадридского "Реала", вместо этого отметив собственную философию клуба.

"Я бы не хотел говорить о "Реал Мадрид". Каждая команда имеет свою стратегию победы. Наша: футбол, футбол и еще раз футбол... Исторически сложилось так, что "Барселона" должна быть лучшей, чтобы выигрывать титулы, и то, что мы видим сейчас, является настоящим примером такого подхода", - сказал Лапорта.

Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 25 мая, команда сыграет против "Атлетик Бильбао".

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Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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