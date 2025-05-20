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Президент Барселоны: Исторически сложилось так, что мы должны быть лучшими, чтобы выигрывать титулы
Лапорта отметил, что каждая команда имеет свою стратегию победы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта отказался комментировать действия мадридского "Реала", вместо этого отметив собственную философию клуба.
"Я бы не хотел говорить о "Реал Мадрид". Каждая команда имеет свою стратегию победы. Наша: футбол, футбол и еще раз футбол... Исторически сложилось так, что "Барселона" должна быть лучшей, чтобы выигрывать титулы, и то, что мы видим сейчас, является настоящим примером такого подхода", - сказал Лапорта.
Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 25 мая, команда сыграет против "Атлетик Бильбао".
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