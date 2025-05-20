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Интер может заплатить 60 млн евро за хавбека Барселоны

Испания

Лопес заинтересовал клуб Серии А

Интер может заплатить 60 млн евро за хавбека Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Барселоны" Фермина Лопеса. Об этом пишет издание Calciomercato.

Руководство "нерадзурри" обратило внимание на качества молодого футболиста во время полуфинальных матчей Лиги чемпионов, видя в нем игрока, который мог бы существенно усилить их команду.

Однако "Барселона" оценивает своего игрока достаточно высоко - по информации источника, каталонский клуб установил за Лопеса цену около 60 миллионов евро.

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Барселона Интер (Милан) Фермин Лопес
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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