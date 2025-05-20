Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер может заплатить 60 млн евро за хавбека Барселоны
Лопес заинтересовал клуб Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Барселоны" Фермина Лопеса. Об этом пишет издание Calciomercato.
Руководство "нерадзурри" обратило внимание на качества молодого футболиста во время полуфинальных матчей Лиги чемпионов, видя в нем игрока, который мог бы существенно усилить их команду.
Однако "Барселона" оценивает своего игрока достаточно высоко - по информации источника, каталонский клуб установил за Лопеса цену около 60 миллионов евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Ну, должна же быть какая-то логика в действиях". Федорчук беспощадно раскритиковал Реброва
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Андриевский: Бурда после победы Колоса над Карпатами написал: "Чем еще можем помочь?"
- Тренер Эспаньола обвинил Ламина Ямаля в том, что он портит футбол
- Без хэппи-энда уже в седьмой раз: сестра Неймара рассталась со звёздным футболистом
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000