Интер может заплатить 60 млн евро за хавбека Барселоны

"Интер" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Барселоны" Фермина Лопеса. Об этом пишет издание Calciomercato.

Руководство "нерадзурри" обратило внимание на качества молодого футболиста во время полуфинальных матчей Лиги чемпионов, видя в нем игрока, который мог бы существенно усилить их команду.

Однако "Барселона" оценивает своего игрока достаточно высоко - по информации источника, каталонский клуб установил за Лопеса цену около 60 миллионов евро.