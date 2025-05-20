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Президент Барселоны высказался о будущем Ямаля в команде
Барса - лучшая команда для него (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг возможного продления контракта с молодым талантом клуба Ламином Ямалем.
"Продление контракта? Мы обсуждаем это, но подпись все еще не поставлена. Я не могу сказать, что это сделано, если это не сделано. Однако над этим вопросом работают. Мы рады ему, Деко работает над продолжением этого сотрудничества.
"Барса" - лучшая команда для Ямаля. Он каталонец и болельщик "Барсы" до глубины души. Ему суждено стать лучшим игроком в мире", - сказал Лапорта.
Ламин имеет действующий контракт с испанским грандом до 30 июня 2026 года.
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