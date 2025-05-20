Президент Барселоны высказался о будущем Ямаля в команде

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг возможного продления контракта с молодым талантом клуба Ламином Ямалем.

"Продление контракта? Мы обсуждаем это, но подпись все еще не поставлена. Я не могу сказать, что это сделано, если это не сделано. Однако над этим вопросом работают. Мы рады ему, Деко работает над продолжением этого сотрудничества.

"Барса" - лучшая команда для Ямаля. Он каталонец и болельщик "Барсы" до глубины души. Ему суждено стать лучшим игроком в мире", - сказал Лапорта.