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Президент Барселоны высказался о будущем Ямаля в команде

Испания

Барса - лучшая команда для него (с)

Президент Барселоны высказался о будущем Ямаля в команде

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг возможного продления контракта с молодым талантом клуба Ламином Ямалем.

"Продление контракта? Мы обсуждаем это, но подпись все еще не поставлена. Я не могу сказать, что это сделано, если это не сделано. Однако над этим вопросом работают. Мы рады ему, Деко работает над продолжением этого сотрудничества.

"Барса" - лучшая команда для Ямаля. Он каталонец и болельщик "Барсы" до глубины души. Ему суждено стать лучшим игроком в мире", - сказал Лапорта.

Ламин имеет действующий контракт с испанским грандом до 30 июня 2026 года.

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Жоан Лапорта Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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