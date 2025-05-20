На фоне слухов о переходе в Барселону. Президент Атлетико опроверг уход звездного футболиста

Недавно президент "Барселоны" Жуан Лапорта сказал, что ему нравится такой игрок, как Хулиан Альварес из "Атлетико", после чего начали появляться слухи о возможном уходе аргентинца. Впрочем один из совладельцев "матрасников" Энрике Сересо опроверг такую возможность.

"Лапорта сказал, что ему нравится Альварес? А мне нравится Ламин Ямаль. Похоже, у нас одинаковые вкусы. Хулиан — игрок мадридского "Атлетико". Ему здесь нравится, он наш игрок и всегда им будет. Он растет в "Атлетико" и будет здесь до конца своей жизни».

Прошлым летом "Атлетико" приобрел 25-летнего аргентинца из "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро.

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Добавим, что в этом сезоне Хулиан Альварес забил 29 голов и отдал 6 ассистов в 53 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.