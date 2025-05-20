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Вратарь Валенсии эмоционально попрощался с клубом перед отъездом в Англию
Со следующего сезона он будет играть в составе действующих чемпионов АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь испанской "Валенсии" Гиорги Мамардашвили эмоционально попрощался с клубом перед отъездом в Англию.
Прошлым летом "Ливерпуль" оформил его трансфер за 30 миллионов евро, однако грузин остался в команде еще на один сезон, продолжая играть в аренде за "летучих мышей". В июле этого года он официально присоединится к мерсисайдцам.
Заметим, что ранее 24-летний Мамардашвили открыто заявлял о своем желании бороться за место основного голкипера в "Ливерпуле". Ожидается, что он и Алиссон будут конкурировать за эту роль, ведь Куивин Келлехер собирается покинуть команду в ближайшее трансферное окно.
❤️???? https://t.co/rZLIpZYtuD— Gio Mamardashvili (@Mamardashvili25) May 19, 2025
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В этом сезоне Гиорги Мамардашвили провел 8 "сухих" матчей в 33 матчах Ла Лиги за "Валенсию", которая занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 45 очками после 37-го тура.
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