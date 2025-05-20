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Стало известно, когда Барселона может объявить о подписании нового контракт со своим звездным вингером
Рафинья близок к подписанию нового соглашения
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом.
Соглашение будет продлено до 2028 года и будет предусматривать повышение зарплаты игрока. Ожидается, что официальное объявление о продлении сотрудничества может состояться уже на этой или следующей неделе.
Рафинья в текущем сезоне сыграл 56 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 25 ассистов.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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