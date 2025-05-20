Стало известно, когда Барселона может объявить о подписании нового контракт со своим звездным вингером

Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом.

Соглашение будет продлено до 2028 года и будет предусматривать повышение зарплаты игрока. Ожидается, что официальное объявление о продлении сотрудничества может состояться уже на этой или следующей неделе.

Рафинья в текущем сезоне сыграл 56 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 25 ассистов.