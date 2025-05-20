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Реал заинтересовался ключевым игроком Милана

Испания

Однако есть проблема

Реал заинтересовался ключевым игроком Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" заинтересовался ключевым игроком "Милана".

По информации от журналиста Экрема Конура, руководство "сливочных" проявляет интерес к Тиджани Рейндерсу, но 26-летний нидерландец намерен присоединиться к "Манчестер Сити", который тоже стремится его подписать.

Отметим, что "горожане" уже предложили "россонери" 50 миллионов евро за перспективного полузащитника, однако их предложение было отклонено. Переговоры между клубами будут продолжаться и в дальнейшем.

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В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 53 матчах за "Милан" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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