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Атлетико Мадрид может подписать вратаря сборной Аргентины, которым интересуется Манчестер Юнайтед

Испания

Эмилиано Мартинес вскоре может сменить команду

Атлетико Мадрид может подписать вратаря сборной Аргентины, которым интересуется Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, вероятно, вскоре покинет свой клуб. Поэтому футболистом активно интересуются ведущие европейские команды.

Издание AS сообщает, что мадридский "Атлетико" сделал запрос относительно голкипера. Главный тренер испанского гранда Диего Симеоне проявляет интерес к своему соотечественнику.

Добавим, что также среди главных кандидатов на аргентинского футболиста - "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Эмилиано Мартинес сыграл 52 поединка за "Астон Виллу" во всех турнирах, из которых 15 провел на ноль.

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Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Эмилиано Мартинес
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
20.05.2025 в 20:20
Огромная ошибка, категорично не надёжный вратарь, уд лучше Лунина.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
20.05.2025 в 20:20
Огромная ошибка, категорично не надёжный вратарь, уд лучше Лунина.
Ответить
0
0

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