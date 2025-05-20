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Атлетико Мадрид может подписать вратаря сборной Аргентины, которым интересуется Манчестер Юнайтед
Эмилиано Мартинес вскоре может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, вероятно, вскоре
Издание AS сообщает, что мадридский "Атлетико" сделал запрос относительно голкипера. Главный тренер испанского гранда Диего Симеоне проявляет интерес к своему соотечественнику.
Добавим, что также среди главных кандидатов на аргентинского футболиста - "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне Эмилиано Мартинес сыграл 52 поединка за "Астон Виллу" во всех турнирах, из которых 15 провел на ноль.
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