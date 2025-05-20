Голкипер сборной Аргентины не присоединится к Барселоне из-за высоких требований по зарплате

Вратарь сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, несмотря на возможный интерес, не является приоритетным вариантом для каталонской "Барселоны".

Основным препятствием для потенциального трансфера аргентинского голкипера являются его высокие финансовые требования по заработной плате.

Добавим, что Мартинес в этом сезоне отыграл 15 матчей на ноль из 52 поединков за "Астон Виллу" во всех турнирах.