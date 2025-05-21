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Один из лидеров Реала пропустит около трёх месяцев из-за операции
Очередное пополнение лазарета "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем пропустит старт сезона 2025/26. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, 21-летний англичанин перенесет операцию на плече после клубного чемпионата мира, после чего выйдет из строя на три месяца.
Отметим, что Беллингем испытывает дискомфорт и играет с фиксирующей повязкой с 2023 года. В "Реале" о проблемах Джуда с плечом знали еще в период его выступлений за дортмундскую "Боруссию".
В текущем сезоне Беллингем отметился 14 голами и 14 результативными передачами в 51 матче во всех турнирах.
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