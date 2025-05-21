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Реал Мадрид серьезно рассматривает трансфер звезды сборной Испании

Испания

Могут активировать его клаусулу

Реал Мадрид серьезно рассматривает трансфер звезды сборной Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание MARCA, имя Нико Уильямса начало все чаще звучать в офисах "Вальдебебаса". Молодой вингер "Атлетика" стал очень привлекательным вариантом для "Реала", который серьезно рассматривает его подписание на следующий сезон. Сделка не выглядит слишком сложной: достаточно просто активировать клаусулу в размере 58 миллионов евро, заложенную в его последнем контракте с клубом.

В мадридском клубе очень ценят профиль Нико. Это молодой, взрывной игрок с большим медийным влиянием и потенциалом как в спортивном, так и в коммерческом плане. Его статус игрока сборной Испании тоже добавляет баллов, ведь "Реал" стремится сохранять крепкий национальный костяк с сильной рыночной привлекательностью.

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Кроме того, в "Вальдебебасе" ценят эффект, которого можно достичь, опередив "Барселону" в борьбе за одного из ее главных трансферных приоритетов, фигурировавшего в планах еще с прошлого сезона. Впрочем, его приход неизбежно повлек бы изменения в атакующей линии "сливочных". Главным кандидатом на выход в случае этого трансфера считается Родриго. Обсуждения такого сценария уже происходят внутри клуба, хотя окончательного решения еще не принято.

Добавим, что в этом сезоне на счету Нико Уильямса 11 голов и 7 ассистов в 44 матчах за "Атлетик" во всех турнирах.

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Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Нико Уильямс
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Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
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