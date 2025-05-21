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Три клуба хотят подписать защитника Барселоны

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Каталонцы готовы рассмотреть предложения

Три клуба хотят подписать защитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Имя Эрика Гарсии снова оказалось в центре внимания этого летнего трансферного окна. Как сообщает издание Fichajes, три клуба уже заинтересовались каталонским защитником: итальянский "Комо", "Жирона" и "Реал Сосьедад". В "Барселоне" всерьез задумываются о возможности продажи игрока, чтобы получить финансовую выгоду и освободить место для новых подписаний.

Гарсия пережил год реабилитации, ведь его прогресс стал одним из приятных сюрпризов сезона. И хотя Флик заявил, что хочет оставить игрока в составе, спортивное руководство "Барселоны" готово рассмотреть трансфер в случае привлекательного предложения.

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Интерес со стороны "Комо", который возглавляет Сеск Фабрегас, не новый: клуб уже пытался подписать игрока зимой и теперь возвращается с новыми усилиями. "Жирона", где Гарсия ярко проявил себя в аренде, хочет вернуть игрока и готова заплатить около 20 миллионов евро. "Реал Сосьедад", который ищет универсального защитника, дополняет тройку претендентов. В то же время в "Барселоне" не исключают вероятность продления контракта с Гарсией.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гарсии 5 голов и 3 ассиста в 44-х матчах за "Барсу" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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