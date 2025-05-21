Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал приближается к подписанию еще одного защитника
Этим летом королевский клуб решил усилить оборону
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" приближается к подписанию еще одного защитника, который присоединится к команде этим летом.
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, переход Альваро Каррераса в мадридский "Реал" из "Бенфики" находится на завершающей стадии. Ему был предложен контракт до конца июня 2030 года с опцией продления на еще один сезон, то есть до 2031 года.
Отмечается, что несколько английских клубов были заинтересованы в подписании 22-летнего защитника, однако Каррерас имел желание присоединиться только к "сливочным", поэтому испанец отклонил предложения от других команд.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Альваро Каррерас провел 49 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, отметившись 4 голами 5 ассистами. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Кривбасс летом покинут сразу шесть футболистов
- Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая
- Забарный узнал свои оценки в матче против Манчестер Сити
- Примера. Барселона – Вильярреал 2:3. Желтая субмарина следует в Лигу чемпионов
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы