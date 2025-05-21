Мадридский "Реал" приближается к подписанию еще одного защитника, который присоединится к команде этим летом.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, переход Альваро Каррераса в мадридский "Реал" из "Бенфики" находится на завершающей стадии. Ему был предложен контракт до конца июня 2030 года с опцией продления на еще один сезон, то есть до 2031 года.

Отмечается, что несколько английских клубов были заинтересованы в подписании 22-летнего защитника, однако Каррерас имел желание присоединиться только к "сливочным", поэтому испанец отклонил предложения от других команд.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Альваро Каррерас провел 49 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, отметившись 4 голами 5 ассистами. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.