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Реал приближается к подписанию еще одного защитника

Испания

Этим летом королевский клуб решил усилить оборону

Реал приближается к подписанию еще одного защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" приближается к подписанию еще одного защитника, который присоединится к команде этим летом.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, переход Альваро Каррераса в мадридский "Реал" из "Бенфики" находится на завершающей стадии. Ему был предложен контракт до конца июня 2030 года с опцией продления на еще один сезон, то есть до 2031 года.

Отмечается, что несколько английских клубов были заинтересованы в подписании 22-летнего защитника, однако Каррерас имел желание присоединиться только к "сливочным", поэтому испанец отклонил предложения от других команд.

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В этом сезоне Альваро Каррерас провел 49 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, отметившись 4 голами 5 ассистами. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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