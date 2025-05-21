Реал нацелился на талантливого полузащитника из Бундеслиги

Как сообщает издание MARCA, мадридский "Реал", который продолжает искать усиление для средней линии на следующий сезон, обратил внимание на полузащитника "Айнтрахта" Хуго Ларссона.

Швед является одним из нескольких вариантов, которые рассматривает клуб. Он произвел впечатление на скаутов "Реала" своей игрой в ряде последних матчей. 20-летний хавбек закрепился в основе немецкого клуба и сверкал как в игре с мячом, так и без него. Благодаря своим умениям в передачах, продвижении мяча и оборонительных действиях Ларссон привлек внимание топовых европейских клубов.

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Добавим, что в этом сезоне на счету шведа 6 голов и 2 ассиста в 47 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.