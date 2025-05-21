Карвахаль: Конкуренция с Трентом? Нет страха

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль высказался о будущей конкуренции с Трентом Александер-Арнольдом, который, по слухам, этим летом присоединится к "сливочным" из "Ливерпуля".

"Конкуренция с Трентом? Да, это понятно. Это еще не официально, но похоже на это. Страх? Нет, нет страха. Мы будем товарищами по команде. Конкуренция укрепит нас обоих и выявит в нас лучшие качества", - сказал футболист.

Добавим, что за основную команду "Ливерпуля" Трент провел 353 матча во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 92 ассиста.