Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карвахаль: Конкуренция с Трентом? Нет страха
Игрок высказался о вероятной конкуренции с Трентом
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль высказался о будущей конкуренции с Трентом Александер-Арнольдом, который, по слухам, этим летом присоединится к "сливочным" из "Ливерпуля".
"Конкуренция с Трентом? Да, это понятно. Это еще не официально, но похоже на это. Страх? Нет, нет страха. Мы будем товарищами по команде. Конкуренция укрепит нас обоих и выявит в нас лучшие качества", - сказал футболист.
Добавим, что за основную команду "Ливерпуля" Трент провел 353 матча во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 92 ассиста.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина
- Примера. Барселона – Вильярреал 2:3. Желтая субмарина следует в Лигу чемпионов
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка