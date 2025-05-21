  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Карвахаль: Конкуренция с Трентом? Нет страха

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карвахаль: Конкуренция с Трентом? Нет страха

Испания

Игрок высказался о вероятной конкуренции с Трентом

Карвахаль: Конкуренция с Трентом? Нет страха

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль высказался о будущей конкуренции с Трентом Александер-Арнольдом, который, по слухам, этим летом присоединится к "сливочным" из "Ливерпуля".

"Конкуренция с Трентом? Да, это понятно. Это еще не официально, но похоже на это. Страх? Нет, нет страха. Мы будем товарищами по команде. Конкуренция укрепит нас обоих и выявит в нас лучшие качества", - сказал футболист.

Добавим, что за основную команду "Ливерпуля" Трент провел 353 матча во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 92 ассиста.

Читайте такжеЛегенда Реала отказался возглавить португальский клуб
По теме
yellow-arrow
Де Брюйне вскоре определится с будущим клубом: Наполи и Чикаго Файр среди претендентов
yellow-arrow
Выявляли победителя? Английские фанаты спровоцировали драку накануне финала Лиги Европы
yellow-arrow
Стало известно, когда может определиться будущее Виртца в Байере
Реал (Мадрид) Ливерпуль Даниэль Карвахаль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости