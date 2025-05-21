Ямаль хочет стать самым высокооплачиваемым игроком Барселоны

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль выдвинул клубу требования по подписанию нового контракта.

По информации Cadena SER, переговоры по новому соглашению с юным вингером проходят не так хорошо, как надеется клуб. Ямаль настаивает на том, чтобы стать самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Несмотря на позицию по зарплате, сообщается, что Ламин не рассматривает возможность ухода из "Барселоны". Игрок вместе с клубом активно работают над согласованием деталей сделки, и подписание договора считается лишь вопросом времени.