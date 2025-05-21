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Ямаль хочет стать самым высокооплачиваемым игроком Барселоны

Испания

Переговоры по новому контракту между сторонами продолжаются

Ямаль хочет стать самым высокооплачиваемым игроком Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль выдвинул клубу требования по подписанию нового контракта.

По информации Cadena SER, переговоры по новому соглашению с юным вингером проходят не так хорошо, как надеется клуб. Ямаль настаивает на том, чтобы стать самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Несмотря на позицию по зарплате, сообщается, что Ламин не рассматривает возможность ухода из "Барселоны". Игрок вместе с клубом активно работают над согласованием деталей сделки, и подписание договора считается лишь вопросом времени.

Читайте такжеПрезидент Барселоны высказался о будущем Ямаля в команде
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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
21.05.2025 в 17:46
Скорее не Ямаль, а агент настаивает. Или папаня.
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Комментарии 3
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Barcelinius (earthman)
21.05.2025 в 17:46
Скорее не Ямаль, а агент настаивает. Или папаня.
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
21.05.2025 в 17:31
Вам надо це кому?МФК Миколаїв? Що вам Барса зробила?
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0
0
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Barcelinius (earthman)
21.05.2025 в 17:47
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