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Стало известно, когда может определиться будущее Виртца в Байере

Испания

Об этом пишет Bayern & Germany

Стало известно, когда может определиться будущее Виртца в Байере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее звездного полузащитника "Байера" Флориана Вирца должно проясниться уже в течение ближайших 10 дней. Об этом пишет Bayern & Germany.

Выбор Виртца будет между "Баварией" и "Ливерпулем". Сообщается, что "красные" произвели хорошее впечатление на семью игрока и готовы "пойти до конца", чтобы подписать его, как и "Бавария".

Кроме того, главный тренер немецкого гранда Компани уже провел переговоры с Флорианом, обсуждая его потенциальную роль в команде, если игрок присоединится к мюнхенскому клубу.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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