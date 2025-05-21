Стало известно, когда может определиться будущее Виртца в Байере

Будущее звездного полузащитника "Байера" Флориана Вирца должно проясниться уже в течение ближайших 10 дней. Об этом пишет Bayern & Germany.

Выбор Виртца будет между "Баварией" и "Ливерпулем". Сообщается, что "красные" произвели хорошее впечатление на семью игрока и готовы "пойти до конца", чтобы подписать его, как и "Бавария".

Кроме того, главный тренер немецкого гранда Компани уже провел переговоры с Флорианом, обсуждая его потенциальную роль в команде, если игрок присоединится к мюнхенскому клубу.