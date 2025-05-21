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Де Брюйне вскоре определится с будущим клубом: Наполи и Чикаго Файр среди претендентов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник Кевин Де Брюйне готовится принять решение относительно своего следующего клуба, поскольку его контракт с "Манчестер Сити" подходит к концу.
Как пишет Фабрицио Романо, среди главных претендентов на бельгийца есть "Наполи" и американский "Чикаго Файр".
Руководство итальянского клуба сделали предложение контракту Де Брюйне и готовы заключить сделку уже в ближайшее время. А клуб MLS все еще ждет ответа от футболиста, поскольку команда еще в апреле предложила бельгийцу договор.
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