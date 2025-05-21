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Де Брюйне вскоре определится с будущим клубом: Наполи и Чикаго Файр среди претендентов

Испания

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Де Брюйне вскоре определится с будущим клубом: Наполи и Чикаго Файр среди претендентов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник Кевин Де Брюйне готовится принять решение относительно своего следующего клуба, поскольку его контракт с "Манчестер Сити" подходит к концу.

Как пишет Фабрицио Романо, среди главных претендентов на бельгийца есть "Наполи" и американский "Чикаго Файр".

Руководство итальянского клуба сделали предложение контракту Де Брюйне и готовы заключить сделку уже в ближайшее время. А клуб MLS все еще ждет ответа от футболиста, поскольку команда еще в апреле предложила бельгийцу договор.

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Наполи Чикаго Файр (США) Кевин Де Брюйне
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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