Авторитетное футбольное издание назвало имя лучшего игрока Европы в этом сезоне

Авторитетное футбольное издание The Athletic назвало имя лучшего игрока Европы в сезоне 2024/25. Победителем в этой номинации стал звездный нападающий "Барселоны" Рафинья, а его не менее звездный одноклубник Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком сезона. В свои 17 лет Ямаль считается наиболее ярким футболистом мира.

European Men's Player of the Season 2024/25



???? Raphinha | Barcelona



A world star, but also a grafter, the 28-year-old has not just been part of the most prolific forward line in Europe but an example of how to play off the ball.#FCB | #LaLiga | #TAFCAwards25 pic.twitter.com/zwQBLvCabH — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 20, 2025

Несмотря на то, что Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком сезона в Европе, он не попал в соответствующую символическую сборную от The Athletic. Представителями "Барсы" в ней стали Рафинья и Педри.

European Men's Young Player of the Season 2024/25



???? Lamine Yamal | Barcelona



Yamal has been the biggest source of talent and creativity in one of the teams of the season.#FCB | #LaLiga | #TAFCAwards25 pic.twitter.com/9O4VPk1v0C — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 20, 2025

Символическая сборная сезона 2024/25 в Европе выглядит следующим образом.

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал")

Защитники: Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Алессандро Бастони ("Интер"), Ашраф Хакими ("ПСЖ")

Полузащитники: Деклан Райс ("Арсенал"), Витинья ("ПСЖ"), Педри ("Барселона")

Нападающие: Рафинья ("Барселона"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")

European Men's Team of the Season 2024/25



???? Thibaut Courtois



???? Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Virgil van Dijk, Nuno Mendes



???? Vitinha, Pedri, Declan Rice



⚽️ Mohamed Salah, Ousmane Dembele, Raphinha#TAFCAwards25 pic.twitter.com/2E7qJXcUP2 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 20, 2025

К слову, лучшим тренером этого сезона в Европе был признан Луис Энрике, который попал вместе с "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Интером". Также парижане выиграли Лигу 1 и будут играть в финале Кубка Франции.