Барселона проведет тестовый матч на Камп Ноу - СМИ

"Барселона" в июле проведет решающее тестирование обновленной арены.

Как сообщает издание SPORT, это будет полномасштабная репетиция со зрителями на трибунах, которая будет имитировать атмосферу настоящего матча. Целью тестирования является оценка готовности стадиона к старту нового сезона.

После этого представители клуба и строители могут внести последние коррективы перед открытием.