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Барселона проведет тестовый матч на Камп Ноу - СМИ

Испания

Клуб готовится к тестовому открытию

Барселона проведет тестовый матч на Камп Ноу - СМИ

fc barcelona

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"Барселона" в июле проведет решающее тестирование обновленной арены.

Как сообщает издание SPORT, это будет полномасштабная репетиция со зрителями на трибунах, которая будет имитировать атмосферу настоящего матча. Целью тестирования является оценка готовности стадиона к старту нового сезона.

После этого представители клуба и строители могут внести последние коррективы перед открытием.

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Источник:
SPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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