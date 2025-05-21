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Барселона проведет тестовый матч на Камп Ноу - СМИ
Клуб готовится к тестовому открытию
fc barcelona
"Барселона" в июле проведет решающее тестирование обновленной арены.
Как сообщает издание SPORT, это будет полномасштабная репетиция со зрителями на трибунах, которая будет имитировать атмосферу настоящего матча. Целью тестирования является оценка готовности стадиона к старту нового сезона.
После этого представители клуба и строители могут внести последние коррективы перед открытием.
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Источник:SPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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