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Реал сообщил о травме ещё одного нападающего клуба

Испания

Без слов

Реал сообщил о травме ещё одного нападающего клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" сообщил о травме ещё одного нападающего клуба.

Медики мадридского клуба провели тестирование Эндрика. Врачи обнаружили повреждение сухожилия подколенного сухожилия правой ноги.

Сроки восстановления составляют от 1 - 2 недель (при лёгкой степени) до 8 недель (при средней).

При тяжёлой степени повреждения требуется хирургическое вмешательство и сроки отсутствия достигают до 6 месяцев.

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В этом сезоне Эндрик сыграл в 37-ми матчах "Реала", в которых забил 7 голов и сделал одну голевую передачу.

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Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
21.05.2025 в 20:18
В реале падучая. Карма однако.
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Комментарии 1
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Barcelinius (earthman)
21.05.2025 в 20:18
В реале падучая. Карма однако.
Ответить
0
0

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