"Реал" сообщил о травме ещё одного нападающего клуба.

Медики мадридского клуба провели тестирование Эндрика. Врачи обнаружили повреждение сухожилия подколенного сухожилия правой ноги.

Сроки восстановления составляют от 1 - 2 недель (при лёгкой степени) до 8 недель (при средней).

При тяжёлой степени повреждения требуется хирургическое вмешательство и сроки отсутствия достигают до 6 месяцев.

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В этом сезоне Эндрик сыграл в 37-ми матчах "Реала", в которых забил 7 голов и сделал одну голевую передачу.