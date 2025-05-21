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Реал сообщил о травме ещё одного нападающего клуба
Без слов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" сообщил о травме ещё одного нападающего клуба.
Медики мадридского клуба провели тестирование Эндрика. Врачи обнаружили повреждение сухожилия подколенного сухожилия правой ноги.
Сроки восстановления составляют от 1 - 2 недель (при лёгкой степени) до 8 недель (при средней).
При тяжёлой степени повреждения требуется хирургическое вмешательство и сроки отсутствия достигают до 6 месяцев.
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В этом сезоне Эндрик сыграл в 37-ми матчах "Реала", в которых забил 7 голов и сделал одну голевую передачу.
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