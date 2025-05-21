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Официально: Флик продлил сотрудничество с Барселоной

Испания
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Флик остается до 2027 года

Официально: Флик продлил сотрудничество с Барселоной

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подписал новый контракт с клубом.

Как было официально объявлено на аккаунте "Барселоны" в социальной сети X, немецкий специалист продлил сотрудничество с каталонским клубом до 2027 года.

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Добавим, что этот сезон стал настоящим триумфом для каталонской "Барселоны". Команда завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".

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