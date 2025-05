Официально: Флик продлил сотрудничество с Барселоной

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подписал новый контракт с клубом.

Как было официально объявлено на аккаунте "Барселоны" в социальной сети X, немецкий специалист продлил сотрудничество с каталонским клубом до 2027 года.

Добавим, что этот сезон стал настоящим триумфом для каталонской "Барселоны". Команда завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".

The show must go on

HANSI FLICK 2027 ????❤️ pic.twitter.com/U8u0cQFOKq