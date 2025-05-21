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Официально: Флик продлил сотрудничество с Барселоной
Флик остается до 2027 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подписал новый контракт с клубом.
Как было официально объявлено на аккаунте "Барселоны" в социальной сети X, немецкий специалист продлил сотрудничество с каталонским клубом до 2027 года.
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Добавим, что этот сезон стал настоящим триумфом для каталонской "Барселоны". Команда завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".
The show must go on— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2025
HANSI FLICK 2027 ????❤️ pic.twitter.com/U8u0cQFOKq
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