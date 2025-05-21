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Тренер Жироны отказался возглавить Севилью - СМИ

Испания

Специалист остается в Жироне

Тренер Жироны отказался возглавить Севилью - СМИ

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес отказался от предложения возглавить "Севилью". Об этом сообщает Максимо де ла Круз Рамирес Рамирес.

Специалист был одним из главных кандидатов на эту должность, но принял решение остаться в "Жироне".

Сейчас "Севилья" продолжает поиски нового наставника. Среди других претендентов на тренерское кресло рассматриваются Иманоль Альгуасиль, Пепе Бордалас и Хесус Гальван.

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Мичел Санчес Севилья Жирона
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Источник:
Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez
Опубликовал: Екатерина Власова
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