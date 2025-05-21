"Болельщики любят тебя". Президент Барселоны высказался о новом контракте с Фликом

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал продолжение сотрудничества с главным тренером команды Ханси Фликом.

"Ханси, спасибо за то, что продолжаешь творить историю "Барсы", лучшего клуба мира. Болельщики любят тебя, и мы верим, что ты продолжишь вести наших игроков к победе", - сказал президент команды.