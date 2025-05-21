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"Болельщики любят тебя". Президент Барселоны высказался о новом контракте с Фликом
Ханси остается еще на один сезон в Барсе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал продолжение сотрудничества с главным тренером команды Ханси Фликом.
"Ханси, спасибо за то, что продолжаешь творить историю "Барсы", лучшего клуба мира. Болельщики любят тебя, и мы верим, что ты продолжишь вести наших игроков к победе", - сказал президент команды.
Напомним, что немецкий специалист продлил сотрудничество с каталонским клубом до 2027 года.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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