Флик - о новом контракте с Барселоной: Я счастлив

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о подписании нового контракта с клубом.

"Я счастлив, что мое путешествие продолжается. Мы еще не завершили. В этой команде есть большой потенциал. Я очень рад работать с ними.

Мне нравится жить здесь, в Барселоне, и работать в этом замечательном клубе, конечно, со всеми этими игроками. Конечно, у нас очень хорошие отношения.

Теперь мы начинаем следующий сезон, мы начинаем с нуля, и нам придется много работать. Мы должны упорно работать, как и раньше, и мы также должны совершенствоваться, и мы будем это делать. Я хочу, чтобы следующий сезон был похож на этот. Мы будем упорно работать, будем стараться совершенствоваться и, конечно, хотим выигрывать титулы. Это Барселона, и вы должны выигрывать их", - сказал специалист.