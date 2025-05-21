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Флик - о новом контракте с Барселоной: Я счастлив

Испания

Специалист поделился своими мыслями

Флик - о новом контракте с Барселоной: Я счастлив

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о подписании нового контракта с клубом.

"Я счастлив, что мое путешествие продолжается. Мы еще не завершили. В этой команде есть большой потенциал. Я очень рад работать с ними.

Мне нравится жить здесь, в Барселоне, и работать в этом замечательном клубе, конечно, со всеми этими игроками. Конечно, у нас очень хорошие отношения.

Теперь мы начинаем следующий сезон, мы начинаем с нуля, и нам придется много работать. Мы должны упорно работать, как и раньше, и мы также должны совершенствоваться, и мы будем это делать. Я хочу, чтобы следующий сезон был похож на этот. Мы будем упорно работать, будем стараться совершенствоваться и, конечно, хотим выигрывать титулы. Это Барселона, и вы должны выигрывать их", - сказал специалист.

Напомним, что Ханси Флик продлил сотрудничество с каталонским клубом до 2027 года.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
21.05.2025 в 22:49
Бедный флик, влез в это болото, следующий сезон будет провальный, и обвинят в этом именно тебя ....не месте тебе Ханс в этом болоте, не место.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
21.05.2025 в 22:49
Бедный флик, влез в это болото, следующий сезон будет провальный, и обвинят в этом именно тебя ....не месте тебе Ханс в этом болоте, не место.
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0
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