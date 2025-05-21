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Флик - о новом контракте с Барселоной: Я счастлив
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о подписании нового контракта с клубом.
"Я счастлив, что мое путешествие продолжается. Мы еще не завершили. В этой команде есть большой потенциал. Я очень рад работать с ними.
Мне нравится жить здесь, в Барселоне, и работать в этом замечательном клубе, конечно, со всеми этими игроками. Конечно, у нас очень хорошие отношения.
Теперь мы начинаем следующий сезон, мы начинаем с нуля, и нам придется много работать. Мы должны упорно работать, как и раньше, и мы также должны совершенствоваться, и мы будем это делать. Я хочу, чтобы следующий сезон был похож на этот. Мы будем упорно работать, будем стараться совершенствоваться и, конечно, хотим выигрывать титулы. Это Барселона, и вы должны выигрывать их", - сказал специалист.
Напомним, что Ханси Флик продлил сотрудничество с каталонским клубом до 2027 года.
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