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Барселона приняла окончательное решение по поводу возвращения своей бывшей суперзвезды
Не то, что хотел услышать игрок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Барселоны" отклонило возможность подписания Неймара этим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает издание Diario Sport, которое подтвердило, что, несмотря на предыдущие заявления, воссоединение между "блаугранас" и их бывшим вингером не состоится.
Тема потенциального возвращения Неймара уже давно является предметом активного обсуждения в Каталонии. Это происходит на фоне того, что бразилец предложил свои услуги бывшему клубу, учитывая их текущий поиск усиления на флангах перед следующим сезоном.
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Однако, если ориентироваться на последние сообщения СМИ, стремление Неймара вернуться, похоже, останется без ответа. "Барса" окончательно поставила крест на возвращении бразильца из-за его постоянных травм и стремительного роста Ламина Ямаля, который станет новой суперзвездой на обновленном "Камп Ноу".
Напомним, что в свое время Неймар провел 186 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив 105 голов и отдав 76 ассистов.
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