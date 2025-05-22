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Барселона приняла окончательное решение по поводу возвращения своей бывшей суперзвезды

Испания

Не то, что хотел услышать игрок

Барселона приняла окончательное решение по поводу возвращения своей бывшей суперзвезды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Барселоны" отклонило возможность подписания Неймара этим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает издание Diario Sport, которое подтвердило, что, несмотря на предыдущие заявления, воссоединение между "блаугранас" и их бывшим вингером не состоится.

Тема потенциального возвращения Неймара уже давно является предметом активного обсуждения в Каталонии. Это происходит на фоне того, что бразилец предложил свои услуги бывшему клубу, учитывая их текущий поиск усиления на флангах перед следующим сезоном.

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Однако, если ориентироваться на последние сообщения СМИ, стремление Неймара вернуться, похоже, останется без ответа. "Барса" окончательно поставила крест на возвращении бразильца из-за его постоянных травм и стремительного роста Ламина Ямаля, который станет новой суперзвездой на обновленном "Камп Ноу".

Напомним, что в свое время Неймар провел 186 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив 105 голов и отдав 76 ассистов.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.05.2025 в 11:55
До чого тут Ямал, якщо Неймар здебільшого на іншому краю грає... Хоч тут не зрозуміло, як краще! Бо Джуніор майстерний гравець і безкоштовно... проте травматичний і частіше грає для "душі", ніж на потрібний результат!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
22.05.2025 в 11:55
До чого тут Ямал, якщо Неймар здебільшого на іншому краю грає... Хоч тут не зрозуміло, як краще! Бо Джуніор майстерний гравець і безкоштовно... проте травматичний і частіше грає для "душі", ніж на потрібний результат!
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