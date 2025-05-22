Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико Мадрид хочет подписать звездного защитника
Попробуют перехватить у других грандов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" готовится к еще одному насыщенному лету, ведь клуб планирует усилить несколько позиций в составе. Особое внимание будет уделено защите – в частности, проблемной считается позиция левого защитника. Уже сформирован список потенциальных целей, но, как передает Diario AS, в последние недели появился новый кандидат – Алехандро Гримальдо.
Испанец провел несколько блестящих сезонов в "Байере", но теперь он может быть готов к новому вызову – особенно учитывая, что Хаби Алонсо покинул немецкий клуб. По информации источника, "Атлетико" изучает ситуацию и знает, что трансфер будет стоить более 30 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Гримальдо был бы не против возвращения в Испанию – это дает "Атлетико" надежду. В то же время сообщается, что 29-летним игроком также интересуются "Реал" и "Барселона", что усложняет задачу для мадридцев.
Добавим, что в этом сезоне на счету Гримальдо 4 гола и 13 ассистов в 48 матчах за "Байер" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Журналист – о финале ЛЕ: Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне
- Снятое проклятие шпор, контракты Флика и Ярмоленко. Главные новости за 21 мая
- Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка