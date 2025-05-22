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Атлетико Мадрид хочет подписать звездного защитника 

Испания

Попробуют перехватить у других грандов

Атлетико Мадрид хочет подписать звездного защитника 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" готовится к еще одному насыщенному лету, ведь клуб планирует усилить несколько позиций в составе. Особое внимание будет уделено защите – в частности, проблемной считается позиция левого защитника. Уже сформирован список потенциальных целей, но, как передает Diario AS, в последние недели появился новый кандидат – Алехандро Гримальдо.

Испанец провел несколько блестящих сезонов в "Байере", но теперь он может быть готов к новому вызову – особенно учитывая, что Хаби Алонсо покинул немецкий клуб. По информации источника, "Атлетико" изучает ситуацию и знает, что трансфер будет стоить более 30 миллионов евро.

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Гримальдо был бы не против возвращения в Испанию – это дает "Атлетико" надежду. В то же время сообщается, что 29-летним игроком также интересуются "Реал" и "Барселона", что усложняет задачу для мадридцев.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гримальдо 4 гола и 13 ассистов в 48 матчах за "Байер" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Алехандро Гримальдо
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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