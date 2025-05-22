  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Скаут Барселоны посетил финал Кубка Италии, чтобы оценить игру защитника

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скаут Барселоны посетил финал Кубка Италии, чтобы оценить игру защитника

Испания

Рассматривают возможность подписания

Скаут Барселоны посетил финал Кубка Италии, чтобы оценить игру защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" проводит исторический сезон, выиграв свой первый трофей за 51 год — Кубок Италии. Однако это может означать, что во второй раз подряд клуб потеряет ключевых игроков. В прошлом сезоне, после выхода в Лигу чемпионов, "Болонья" попрощалась с главным тренером Тиаго Моттой, а также с Риккардо Калафиори и Джошуа Зиркзе. В этом году к списку возможных потерь может присоединиться Джон Лукуми.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает журналист Николо Скира, "Барселона" прислала скаута на финал Кубка Италии между "Болоньей" и "Миланом" для просмотра колумбийского защитника. Лукуми стал настоящим открытием в составе "Болоньи". Он считается лидером защиты, а также отличается глубоким пониманием игры и прекрасными физическими данными.

"Барселона" ищет нового центрального защитника, ведь Рональд Араухо, вероятно, покинет клуб, а будущее Андреаса Кристенсена до сих пор непонятно.

Добавим, что в этом сезоне на счету колумбийца 1 гол и 1 ассист в 43-х матчах за "Болонью" во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Барселона продлит контракты с двумя ключевыми защитниками команды
yellow-arrow
Атлетико Мадрид хочет подписать звездного защитника 
yellow-arrow
Барселона приняла окончательное решение по поводу возвращения своей бывшей суперзвезды
Болонья Барселона Джон Лукуми
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости