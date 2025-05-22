Скаут Барселоны посетил финал Кубка Италии, чтобы оценить игру защитника

"Болонья" проводит исторический сезон, выиграв свой первый трофей за 51 год — Кубок Италии. Однако это может означать, что во второй раз подряд клуб потеряет ключевых игроков. В прошлом сезоне, после выхода в Лигу чемпионов, "Болонья" попрощалась с главным тренером Тиаго Моттой, а также с Риккардо Калафиори и Джошуа Зиркзе. В этом году к списку возможных потерь может присоединиться Джон Лукуми.

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Как сообщает журналист Николо Скира, "Барселона" прислала скаута на финал Кубка Италии между "Болоньей" и "Миланом" для просмотра колумбийского защитника. Лукуми стал настоящим открытием в составе "Болоньи". Он считается лидером защиты, а также отличается глубоким пониманием игры и прекрасными физическими данными.

"Барселона" ищет нового центрального защитника, ведь Рональд Араухо, вероятно, покинет клуб, а будущее Андреаса Кристенсена до сих пор непонятно.

Добавим, что в этом сезоне на счету колумбийца 1 гол и 1 ассист в 43-х матчах за "Болонью" во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 2026 года.