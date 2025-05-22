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Барселона продлит контракты с двумя ключевыми защитниками команды

Испания

На них рассчитывает лично Ханси Флик

Барселона продлит контракты с двумя ключевыми защитниками команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продлит контракты с двумя ключевыми защитниками команды.

Как сообщает издание Diario SPORT, руководство каталонского гранда в ближайшее время продлит сотрудничество с Иньиго Мартинесом на еще один сезон, то есть до конца июня 2027 года, и Эриком Гарсией, который останется в команде до конца июня 2029 года. Последние финансовые детали будут урегулированы уже вскоре.

Отмечается, что наставник "сине-гранатовых" Ганси Флик лично рассчитывает на этих двух футболистов, поэтому 60-летний немецкий специалист сообщил руководству клуба о необходимости продолжения сотрудничества с ними.

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Нынешний контракт 24-летнего Эрика Гарсии с "Барселоной" действует до конца июня 2026 года. Зимой руководство клуба было против его продажи, несмотря на то, что им интересовалась "Жирона" и "Комо".

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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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