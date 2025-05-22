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Спортивный директор Барселоны рассказал о ключевых игроках и планах
Посмотрим, удастся ли им усилиться летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" рассказал о ключевых игроках и планах.
Деку заявил, что Кунде и Ямаль – ключевые футболисты клуба. Но нужно иметь и хороших запасных игроков.
"У Кунде двухлетний контракт. Он играет ключевую роль для нас, он всегда привносит много нового в игру.
С Ламином вам нужен очень оборонительный защитник. Он справляется с этой задачей, никогда не жалуется и приносит много пользы в команду.
Помимо хороших игроков, нужно иметь хороших запасных игроков", - сказал спортивный директор.
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Напомним, что "Барселона" стала чемпионом Ла Лиги сезона 2024/25.
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