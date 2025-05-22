Спортивный директор "Барселоны" рассказал о ключевых игроках и планах.

Деку заявил, что Кунде и Ямаль – ключевые футболисты клуба. Но нужно иметь и хороших запасных игроков.

"У Кунде двухлетний контракт. Он играет ключевую роль для нас, он всегда привносит много нового в игру.

С Ламином вам нужен очень оборонительный защитник. Он справляется с этой задачей, никогда не жалуется и приносит много пользы в команду.

Помимо хороших игроков, нужно иметь хороших запасных игроков", - сказал спортивный директор.