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Спортивный директор Барселоны рассказал о ключевых игроках и планах

Испания

Посмотрим, удастся ли им усилиться летом

Спортивный директор Барселоны рассказал о ключевых игроках и планах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" рассказал о ключевых игроках и планах.

Деку заявил, что Кунде и Ямаль – ключевые футболисты клуба. Но нужно иметь и хороших запасных игроков.

"У Кунде двухлетний контракт. Он играет ключевую роль для нас, он всегда привносит много нового в игру.

С Ламином вам нужен очень оборонительный защитник. Он справляется с этой задачей, никогда не жалуется и приносит много пользы в команду.

Помимо хороших игроков, нужно иметь хороших запасных игроков", - сказал спортивный директор.

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Напомним, что "Барселона" стала чемпионом Ла Лиги сезона 2024/25.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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