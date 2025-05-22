Известно, за какую сумму Атлетико готов продать своего лидера

"Атлетико" и полузащитник Родриго де Пауль оказались в непростой ситуации. Мадридский клуб готов продать аргентинца, однако сам футболист не слишком заинтересован в этом варианте.

Де Пауль был противоречивой фигурой на "Метрополитано", ведь иногда демонстрировал нестабильную игру и получал критику за недостаточную самоотдачу. Но за последние 18 месяцев он, возможно, был лучшим полузащитником "Атлетико", и если команда еще боролась за титул в апреле, то во многом благодаря его игре.

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Контракт аргентинца истекает через год, и, как сообщает Diario AS, клуб открыт к его продаже, ведь переговоры о продлении контракта зашли в тупик, и пока не видно никаких признаков возобновления. Известно, что "Атлетико" хочет выручить за него около 30 миллионов евро. Впрочем, как уже было сказано, сам де Пауль не намерен менять клуб. Ему комфортно в Мадриде, он доволен своей ролью в команде, где является одним из лидеров раздевалки.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 3 гола и 9 ассистов в 49 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.