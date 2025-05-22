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Спортдир Барселоны рассказал, за кем следит клуб этим летом
В списке есть немало известных имен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал, за кем следит руководство клуба этим летом.
"Нам нравится Луис Диас из «Ливерпуля», нам нравится Маркус Рашфорд, который сейчас играет за "Астон Виллу". Мы следим за другими вингерами, но не можем говорить об игроках, которые имеют контракты с другими клубами. Нико Уильямс? Он игрок топ-уровня, однако прошлым летом Дани Ольмо очень сильно хотел перейти в "Барселону" и стал игроком нашего клуба, выразив уверенность в этом проекте. Нико этого не сделал".
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Напомним, что ранее президент "Барселоны" Жуан Лапорта также отметил, что клуб больше не следит за Нико Уильямсом из "Атлетика".
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