"Реал" решил, когда проведёт переговоры с "Бенфикой" по защитнику клуба.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между испанским и португальским клубом по Альваро Каррере состоятся после финала Кубка Португалии.

Соглашение с футболистом достигнуто, условия контракта подтверждены.

"После финала Кубка Португалии "Реал Мадрид" ускорит переговоры с "Бенфикой" по поводу Альваро Каррераса. План подтвержден. Игрок уже согласился перейти в "Реал Мадрид", и условия контракта также готовы. Переговоры между клубами вступят в ключевую фазу после игры", - заявил Романо.

В этом сезоне Альваро Каррера сыграл в 49-ти матчах "Бенфики" и отметился 4-мя голами и 5-ю голевыми передачами.

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Напомним, что финал Кубка Португалии между "Бенфикой" и "Спортингом" состоится 25 мая.